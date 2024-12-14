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В стране и мире

Кинолог назвал идеальную породу собак для семей с детьми

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Кинолог Уилл Этертон из Великобритании объяснил, почему считает веймаранера идеальной породой собак для семей с детьми. Об этом пишет Irish Star.

По словам Этертона, веймаранеры могут стать одной из лучших замен лабрадора: они так же умны, как лабрадоры, но более сильны и выносливы. Он отметил, что веймаранеров легко и интересно дрессировать, они умеют уживаться с другими собаками и хорошо ладят с детьми.

Специалист также отметил, что веймаранеры великолепно выглядят, и назвал эту породу одной из самых удивительных, с которыми он имел удовольствие работать.

Как пишет Lapkins, веймаранер - гончая, обладающая универсальными охотничьими качествами и добрым нравом.

Эти собаки дружелюбны, оптимистичны, чистоплотны и преданны. Однако требуют внимания к себе и совершенно не выносят одиночества. Веймаранеров советуют заводить семьям, которые ведут активный образ жизни.

Ранее кинолог из США назвал три породы собак, которых, по его мнению, не следует заводить в доме, где есть маленькие дети. Среди них он выделил тибетских мастифов за их массивность.

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Источник — lenta.ru
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