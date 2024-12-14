Хозяек призвали положить денежную купюру в дверцу холодильника с одной целью

14.12.2024 | 12:26

Холодильник является одним из основных «потребителей» электроэнергии в доме. Выяснить объем потребляемой им энергии и благодаря этому уменьшить расходы на оплату коммунальных услуг удастся с помощью денежной купюры.

К использованию этого метода хозяек призвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты отметили, что если дверца холодильника закрыта неплотно, техника будет потреблять больше электричества, чтобы поддерживать внутри необходимую температуру. Основной причиной этому служит износ резинового уплотнителя по периметру дверцы.

Чтобы определить, насколько та изношена, эксперты предложили поместить купюру между дверцей и полкой, закрыть холодильник и затем попробовать достать. Если купюра извлекается легко и без усилий, это указывает на изношенность резины. Для того чтобы вернуть уплотнитель в исходное состояние, специалисты посоветовали вымыть его теплой водой с мылом, после чего поместить под струю теплого воздуха из фена - за счет этого резинка станет более податливой и будет лучше повторять контуры холодильника.

Ранее в декабре эксперты «БелНовостей» призвали домохозяек поставить в бачок унитаза пластиковую бутылку с водой с одной целью - чтобы уменьшить расход воды. В результате, пояснили они, на заполнение сливного бачка будет уходить гораздо меньше жидкости, поскольку пластиковая тара займет много места в нем и ему будет «хватать» небольшого объема воды.