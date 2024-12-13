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В стране и мире

62-летней россиянке отказали в ЭКО в США и помогли забеременеть в Москве

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62-летняя россиянка забеременела от 35-летнего мужа-американца с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в Москве после того, как ей отказались проводить эту процедуру в США. Историю женщины, рассказанную российским репродуктологом, опубликовало издание Shot в Telegram.

Женщина переехала в США более 10 лет назад и там вышла замуж за мужчину на 27 лет моложе себя. Когда они решили завести ребенка, россиянка обратилась к местным врачам, чтобы провести ЭКО. Однако ей отказали в процедуре.

После этого она прилетела в Россию, где врачи согласились помочь ей. Сейчас женщина уже вернулась в США, она находится на 30-й неделе беременности.

Репродуктолог в беседе с изданием отметила, что россиянки старше 60 лет часто прибегают к ЭКО, но каждый случай врачи рассматривают индивидуально и решение принимают с учетом всех рисков для женщины.

Ранее доктор юридических наук, эксперт в области медицинского права Александр Мохов нашел связь между ЭКО и раком мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк и певицы Жанны Фриске. По словам Мохова, используемые при ЭКО гормональные препараты напрямую влияют на гипоталамо-гипофизарно-овариальную систему в мозге.

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Источник — lenta.ru
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