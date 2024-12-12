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В стране и мире

В России предложили создать трудовые школы для непослушных детей

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Для непослушных детей, откровенно нарушающих дисциплину в классах, необходимо создать трудовые школы. Об этом заявил заслуженный учитель России Александр Снегуров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Педагог убежден, что проблемные школьники не должны находиться в одном классе с другими детьми.

«Они будут находиться в другом классе, даже другой школе. Это трудовая школа, они будут трудиться основную часть времени. Познавать и трудиться, что-то создавать», - сказал он.

Снегуров добавил, что «писанина ручкой и гаджет-зависимость переплелись и создали свой монолит», который теперь негативно сказывается на психике российских школьников.

Ранее президент России Владимир Путин был удивлен отсутствием в школах оценок за поведение, однако допустил, что для принятия данного решения были причины. Глава государства подчеркнул, что в случае возвращения подобной практики такие оценки должны быть равноценны отметкам по школьным предметам.

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Источник — lenta.ru
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