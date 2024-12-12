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В стране и мире

Пьяный россиянин ворвался в детский сад и избил воспитательницу на глазах у детей

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В Челябинске пьяный мужчина ворвался в детский сад и напал на воспитательницу на глазах у детей. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По информации портала, россиянин перелез через ограду учреждения и проник в здание, где принялся материться и избил сотрудницу детского сада.

Та, в свою очередь, не отходила от детей и защищала их до тех пор, пока неадекватного мужчину не задержала полиция. Мотивы напавшего не раскрываются.

Отмечается, что пострадавшая воспитательница намерена снять побои и отправилась для этого в больницу.

Ранее сообщалось, что мужчина с охотничьим ножом в руках напал на прохожих у детского сада «Капельки» в Нижнекамске. Россиянин находился под воздействием запрещенных веществ.

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Источник — lenta.ru
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