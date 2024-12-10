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В стране и мире

В РПЦ обратились к властям из-за оскорбляющего чувства верующих инопланетянина

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Священник Русской православной церкви (РПЦ) иерей Андрей Васякин обратился к властям Дальнегорска Приморского края из-за оскорбляющего чувства верующих инопланетянина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации издания, Васякин написал письмо главе Дальнегорского городского округа Александру Теребилову, в котором потребовал от мэра снести арт-объект с неопознанным летающим объектом и инопланетянином, визитную карточку города. Иерей объяснил свое требование тем, что рядом со статуей инопланетянина регулярно проходят крестные ходы, и вид объекта оскорбляет чувства верующих.

«Просим вашего содействия по устранению данного объекта и недопустимости установки подобных объектов на территории нашего города», - подытожил Васякин, не уточнив, как именно инопланетянин оскорбляет верующих.

Статуя с инопланетянином появилась в Дальнегорске в память об инциденте 1986 года, когда несколько десятков человек стали свидетелями тому, как неопознанный объект пролетел близ города и врезался в сопку, получившую благодаря этому известность как «высота 611». После этого объект сгорел. Выдвигались версии о крушении инопланетного корабля или причастности к инциденту военных.

В 2020 году бывший глава Отдела внешних церковных связей Московской патриархии митрополит Иларион объявил, что РПЦ не признает существование внеземных цивилизаций, а якобы увиденные землянами инопланетяне - являвшиеся им бесы. Он отметил, что если бы другие цивилизации существовали, то они бы упоминались в Библии.

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Источник — lenta.ru
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