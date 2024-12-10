«Единая Россия» выступила инициатором выпуска 10 марок с героями СВО

10.12.2024 | 10:05

Как сообщает сайт ER.ru, в регионах ко Дню Героев Отечества по инициативе партии «Единая Россия» прошли церемонии гашения почтовых марок, открылись новые парты героя, состоялись уроки мужества.

«Мы выросли на примерах наших отцов, дедов, прадедов, защищавших страну в Великую Отечественную войну, а сегодня гордимся героями современности - участниками спецоперации: живем с ними рядом, растим на историях их подвигов наших детей, воспитывая тем самым в них любовь к Родине и истинное чувство гордости за нее», - подчеркнул в поздравлении с праздником врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Он рассказал о партийном проекте «Историческая память», который сформировался как ответ следующему поколению.

«Важно хранить и не позволять никому переписывать страницы нашей истории. По всей стране силами наших активистов сохраняется и увековечивается память тех, чей подвиг стал олицетворением мужества и верности Отечеству. Только на марках «Почты России» увековечены имена 30 Героев России. А памятные таблички с их именами появляются на домах, зданиях школ по всей стране», - сообщил Владимир Якушев.

В День Героев Отечества в обращение вышли 10 новых марок тиражом 45 тысяч штук каждая. На них увековечены генерал-майор Владимир Фролов, гвардии подполковник Иван Поздеев, подполковник Александр Аксенов, капитан Андрей Иванов, гвардии старший лейтенант Андрей Ковтун, гвардии старший лейтенант Игорь Насибуллин, гвардии старший лейтенант Шамиль Магомедов, гвардии ефрейтор Александр Власенков, полковник Алексей Катериничев, прапорщик Никита Гусев.

Марки погасили и на малой родине бойцов: в Санкт-Петербурге, Биробиджане, Благовещенске, Калининграде, Курске, Махачкале, Пскове, Саратове, Ставрополе, Сыктывкаре и Уфе.

Участники СВО, входящие в ряды «Единой России», получили награды, в том числе «Золотую Звезду» Героя России Президент Владимир Путин вручил депутату Госдумы Дмитрию Саблину.

В регионах уроки мужества и разговоры о важном провели бойцы СВО, которые в этом году стали депутатами от «Единой России».

«Ветераны СВО приходят и в ряды нашей партии. Многие официально имеют высший отличительный знак доблести и мужества. Но все защитники - и те, кто уже имеют статус ветерана СВО, и те, кто сегодня находятся на огневом рубеже и освобождают города и села Донбасса, - они все наши герои», - подчеркнул Владимир Якушев.

Участникам СВО «Единая Россия» уделяет особое внимание и в ходе избирательной кампании. Депутатами стали более 300 бойцов.