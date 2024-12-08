Сетевое издание|18+|Воскресенье|8 дек 2024|11:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Президент Асад вылетел из Дамаска, командование армии объявило о капитуляции. Что происходит в Сирии?

Печать
Telegram

Президент Сирии Башар Асад вылетел из Дамаска в неизвестном направлении. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных офицеров сирийской армии.

Параллельно с этим оппозиция заявила о входе в столицу Сирии Дамаск. Однако сопротивления со стороны правительственных войск они не встретили, отмечает агентство.

Reuters со ссылкой на очевидцев уточнило, что тысячи людей собрались на площади в центре Дамаска, некоторые из них приехали на автомобилях. Они размахивают руками и скандируют «Свобода».

После командование сирийской армии объявило о капитуляции.

Самолет Асада исчез с радаров

Согласно данным сервиса Flightradar 24, самолет Башара Асада исчез с радаров.

В канцелярии президента Сирии накануне заверили, что Асад находится в своей стране и не покидал ее с какими-либо тайными визитами.

«Канцелярия Сирийской Арабской Республики подтверждает, что президент продолжает выполнять свою работу, национальные и конституционные обязанности из столицы, Дамаска», - сообщили в канцелярии.

Однако позже в сети появились предположения, что самолет политика просто выключил передатчик. Также отмечается, что перед тем, как исчезнуть с радаров, борт быстро снижался.

Сирийские боевики взяли под контроль Дамаск

Утром 8 декабря террористы установили контроль над Дамаском. Сирийские войска начали покидать город, здание центрального телевидения захватили посторонние.

По данным РИА Новости, в правительственном квартале Дамаска началась интенсивная перестрелка.

«В районе Абу-Руммане и Маззе слышна интенсивная стрельба. Нет понимания, где террористы», - рассказал очевидец.

Как отмечает телеканал Al Jazeera, террористы взяли под контроль тюрьму «Сейдная» и освободили всех заключенных.

Премьер Сирии рассказал, что находится в своем доме в Дамаске

Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли рассказал, что находится дома и не намерен покидать его. Он призвал сирийцев не наносить ущерба государственной собственности.

«Дорогие сирийцы, я нахожусь в своем доме и не намерен его покидать, только если мирным путем», - отметил он.

Политик подчеркнул, что готов сотрудничать с любой властью, которую выберут сирийцы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте