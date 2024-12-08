Президент Асад вылетел из Дамаска, командование армии объявило о капитуляции. Что происходит в Сирии?

08.12.2024 | 11:00

Президент Сирии Башар Асад вылетел из Дамаска в неизвестном направлении. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных офицеров сирийской армии.

Параллельно с этим оппозиция заявила о входе в столицу Сирии Дамаск. Однако сопротивления со стороны правительственных войск они не встретили, отмечает агентство.

Reuters со ссылкой на очевидцев уточнило, что тысячи людей собрались на площади в центре Дамаска, некоторые из них приехали на автомобилях. Они размахивают руками и скандируют «Свобода».

После командование сирийской армии объявило о капитуляции.

Самолет Асада исчез с радаров

Согласно данным сервиса Flightradar 24, самолет Башара Асада исчез с радаров.

В канцелярии президента Сирии накануне заверили, что Асад находится в своей стране и не покидал ее с какими-либо тайными визитами.

«Канцелярия Сирийской Арабской Республики подтверждает, что президент продолжает выполнять свою работу, национальные и конституционные обязанности из столицы, Дамаска», - сообщили в канцелярии.

Однако позже в сети появились предположения, что самолет политика просто выключил передатчик. Также отмечается, что перед тем, как исчезнуть с радаров, борт быстро снижался.

Сирийские боевики взяли под контроль Дамаск

Утром 8 декабря террористы установили контроль над Дамаском. Сирийские войска начали покидать город, здание центрального телевидения захватили посторонние.

По данным РИА Новости, в правительственном квартале Дамаска началась интенсивная перестрелка.

«В районе Абу-Руммане и Маззе слышна интенсивная стрельба. Нет понимания, где террористы», - рассказал очевидец.

Как отмечает телеканал Al Jazeera, террористы взяли под контроль тюрьму «Сейдная» и освободили всех заключенных.

Премьер Сирии рассказал, что находится в своем доме в Дамаске

Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли рассказал, что находится дома и не намерен покидать его. Он призвал сирийцев не наносить ущерба государственной собственности.

«Дорогие сирийцы, я нахожусь в своем доме и не намерен его покидать, только если мирным путем», - отметил он.

Политик подчеркнул, что готов сотрудничать с любой властью, которую выберут сирийцы.