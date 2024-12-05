Вскрылось глобальное мошенничество с детскими пособиями в одном российском регионе

05.12.2024 | 12:53

О глобальной системе мошенничества с детскими пособиями на Кавказе в беседе с «Царьградом» рассказала депутат Госдумы Нина Останина. По ее данным, благодаря популярной в этом российском регионе схеме семьи могут обогащаться на десятки тысяч рублей каждый месяц.

Так, она пояснила, что сейчас на Кавказе стали популярны ложные разводы - имеющие детей пары фиктивно расторгают отношения, после чего один из супругов оформляет себя как малоимущего и получает пособие на содержание детей.

В зависимости от ситуации суммы в семьях с большим количеством детей могут быть достаточно внушительные. Например, оформившийся как малоимущий гражданин на содержание пятерых детей сможет получать 100 тысяч рублей ежемесячно.

Останина отметила, что из-за данной схемы в некоторых региона участились случаи разводов. Наибольший рост числа расторжения браков наблюдается именно на Кавказе. По ее данным, больше всего разводов в 2022 году было зафиксировано в Чечне (64,6 процента), Дагестане (21,8 процента) и Карачаево-Черкессии (17 процентов).

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