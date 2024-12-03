Пожилую россиянку вытолкнули из такси и избили из-за одной просьбы

03.12.2024 | 12:51

В Санкт-Петербурге таксист вытолкнул пенсионерку из автомобиля и избил из-за одной просьбы - пожилая россиянка, перенесшая операцию, хотела отодвинуть сиденье, передает «Фонтанка».

По сведениям издания, сын женщины обратился с жалобой в полицию и к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

По словам мужчины, водитель - с виду иностранец - жестко обошелся с пожилой матерью. В ноябре ту требовалось доставить в больницу, но приехавший таксист ответил отказом.

Пенсионерка упала на асфальт, помощь ей оказали прохожие.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что таксист в Калуге, который не желал доставлять пассажирку по требуемому адресу, вынудил ее покинуть машину, а затем кинул ей в голову бутылку с водой.