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В стране и мире

В России высказались об идее временных уступок территорий со стороны Украины

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Временные уступки украинских территорий со стороны Киева в пользу России неприемлемы для Москвы, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о такой идее бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга ради прекращения огня.

«Не так давно этот же деятель заявлял о необходимости нанести поражение России на поле боя. После его отставки, может быть, что-то поменялось в голове, но все равно он допускает выражение «временно допустить». Все-таки в их натовских головах сидит продолжение действий по нанесению максимального ущерба Российской Федерации», — сообщил Андрей Красов.

«Безопасность временной не может быть, безопасность либо есть, либо ее нет. Временно — это может быть отсрочка действия, что произойдет не в этом году, а в следующем году. Мы не должны таким образом поступать, как они нам предлагают», — сказал депутат.

По словам парламентария, такой вариант не позволит обеспечить безопасность, на которой настаивает Москва. Кроме того, он считает, что в дальнейшем при таких условиях конфликт снова может разгореться.

«Мы должны своими действиями обеспечить безопасность и для нашего государства, и для граждан Российской Федерации, чтобы они без страха могли смотреть в свое будущее. А что значит отсрочить до следующего года, что это за безопасность такая?» — отметил Андрей Красов.

«Это никаких гарантий безопасности для Российской Федерации. (…) Им нужна передышка, потому что полного согласия среди стран, которые входят в блок НАТО и Европейский союз, нет. Они хотят эти силы, которые будут направлены против России, подготовить, обеспечить личным составом, материальными средствами, вооружением и военной техникой — вот для чего эта временная уступка нужна», — поделился мнением он.

Как заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Украина может временно уступить территории ради быстрого прекращения огня. «Нам нужна линия прекращения огня, и, конечно, в идеале она должна охватывать все территории, которые в настоящее время контролирует Россия. Но мы видим, что это не очень реалистично в ближайшем будущем», — сказал он.

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Источник — lenta.ru
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