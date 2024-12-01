В российском городе лифт сорвался с женщиной внутри

01.12.2024 | 13:58

В Севастополе женщина получила травмы в результате падения лифта. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю в Telegram-канале ведомства.

«В многоквартирном доме по Лабораторному шоссе произошло падение лифтовой кабины, в результате чего 34-летняя пассажирка получила различные телесные повреждения и была госпитализирована, угроза ее жизни отсутствует», — говорится в сообщении.

Следователи провели осмотр места происшествия и назначили соответствующие экспертизы. Отмечается, что и. о. руководителя Главного следственного управления Евгений Руднев поручил возбудить уголовное дело по статье 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Ранее Верховный суд Крыма приговорил к 17 годам лишения свободы гражданина Украины за сбор сведений о вооружении и военной технике Вооруженных сил России.

По данным суда, украинец собирал и передавал информацию, которая могла быть использована против Российской армии.