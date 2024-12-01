Сетевое издание|18+|Воскресенье|1 дек 2024|15:46
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В российском городе лифт сорвался с женщиной внутри

Печать
Telegram

В Севастополе женщина получила травмы в результате падения лифта. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю в Telegram-канале ведомства.

«В многоквартирном доме по Лабораторному шоссе произошло падение лифтовой кабины, в результате чего 34-летняя пассажирка получила различные телесные повреждения и была госпитализирована, угроза ее жизни отсутствует», — говорится в сообщении.

Следователи провели осмотр места происшествия и назначили соответствующие экспертизы. Отмечается, что и. о. руководителя Главного следственного управления Евгений Руднев поручил возбудить уголовное дело по статье 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Ранее Верховный суд Крыма приговорил к 17 годам лишения свободы гражданина Украины за сбор сведений о вооружении и военной технике Вооруженных сил России.

По данным суда, украинец собирал и передавал информацию, которая могла быть использована против Российской армии.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте