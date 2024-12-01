Россиянка прекратила голодовку на застрявшем по пути в Антарктиду лайнере

01.12.2024 | 16:35

Россиянка Наталья Литвинова, являющаяся пассажиркой застрявшего по пути в Антарктиду лайнера Swan Hellenic Diana, завершила голодовку из-за сорвавшегося тура. Жительница Волгограда не ела и не пила пять суток, сообщает в своем Telegram-канале РЕН ТВ.

«Мне очень жаль, что я не смогла ничего добиться. Мне очень тяжело об этом говорить», — посетовала она.

Женщина поблагодарила тех, кто ее поддерживал, добавив, что намерена добиваться компенсации через суд. Она продолжит рассказывать о ситуации, а ближайшее время собирается восстанавливать силы — впереди у путешественницы тур по Южной Америке.

Ранее сообщалось, что Литвинова осталась единственной голодающей на застрявшем по пути в Антарктиду круизном лайнере. Женщина ничего не ела пять дней. Она требует от компании ваучер на аналогичный круиз, так как не имеет финансовой возможности купить новый. Однако на ее голодовку никто не отреагировал — лишь экипаж раз в день предлагал ей медосмотр.

По словам Литвиновой, остальные пассажиры, участвовавшие в голодовке, договорились с компанией о возмещении ущерба, но никто не раскрывает, на каких условиях.

До этого сообщалось, что пассажирам круизного лайнера возместят ущерб. При этом они посчитали такое решение нечестным, поскольку из обещанных 15 островов они посетили лишь три.

Возмутившиеся туристы устроили голодовку. Известно, что по пути в Антарктиду у судна возникли неполадки с двигателем, и из-за этого круизной компании Swan Hellenic пришлось отменить поездку.