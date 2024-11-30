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В стране и мире

Врач связал появление детских шуток у взрослого человека с серьезной болезнью

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Один из типов деменции может начаться с того, что взрослый человек начинает по-детски шутить, рассказал врач-невролог Андрей Шкаровский.

Появление подобного юмора он связал с развитием серьезной болезни в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, лобно-височный тип деменции может сильно отличаться от других форм этого заболевания. Он начинается с выраженных поведенческих и речевых расстройств, однако память при этом виде деменции практически сохраняется.

«Пациент с таким заболеванием будет неряшливым, с бедным словарным запасом, в речи могут использоваться неуместные, "детские" шутки, ругательства. Критика к своему состоянию у такого человека будет снижена», - объяснил Шкаровский.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова назвала бессонницу в зрелом возрасте возможным симптомом начавшейся деменции. Кроме того, проблемы со сном могут возникать при заболеваниях щитовидной железы, уточнила она.

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Источник — lenta.ru
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