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В стране и мире

Главный Дед Мороз России получил штрафы за превышение скорости

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Главного Деда Мороза России оштрафовали на 24 тысячи рублей за превышение скорости на нескольких автомобилях. Об этом пишет Shot.

Главного новогоднего персонажа зовут Андрей Балин. Он 47-летний актер, который живет в Великом Устюге Вологодской области.

Изданию удалось выяснить, что Балина не раз штрафовали за превышение скорости на дорогах. Он получил штрафов на сумму примерно в 24,5 тысячи рублей.

При этом главный Дед Мороз России нарушал правила на нескольких иномарках из Японии и Южной Кореи.

Ранее стало известно, что комику и звезде юмористического шоу Comedy Club Гарику Харламову выписали более 100 автомобильных штрафов на сумму 127 тысяч рублей. Юмористу выписали штраф за превышение скорости, парковку в неположенном месте, несоблюдение знаков или разметки, а также за неоплату проезда по платной дороге.

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Источник — lenta.ru
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