Участник СВО получил за четыре месяца службы 40 тысяч рублей. Почему его лишили выплат?

29.11.2024 | 17:02

Житель Тверской области, отправившийся служить по контракту в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, получил за четыре месяца всего 40 тысяч рублей. Его историю описал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Максим Иванов. По словам парламентария, военного считали пленным, а затем пропавшим без вести.

Контрактник получил ранение в зоне СВО и попал в госпиталь

Депутат Иванов рассказал, что контрактник из Тверской области Юрий П. до конца мая находился на боевом задании на харьковском направлении. В июне он получил ранение и был госпитализирован. По состоянию на октябрь россиянину выплатили всего 40 тысяч рублей — за май.

«Из госпиталя звонил в военно-социальный центр, где услышал уже знакомую нам фразу: "А вы в плену, вот и не платим". Какой плен, если человек из госпиталя звонит?» — возмутился депутат. Иванов также сообщил, что летом Юрий П. находился в отпуске по ранению. Тогда к нему домой пришли сотрудники военкомата и сообщили родителям, что их сын пропал без вести — боец находился в соседней комнате.

Депутат направил запрос по участнику СВО в военную прокуратуру, там сообщили, что с июня по сентябрь россиянин числился без вести пропавшим. В итоге приказ отменили и пересчитали выплаты, их реализацию контролирует прокуратура.

Депутат напомнил еще об одной истории с выплатами за участие в СВО

Иванов сообщил, что в октябре произошла похожая история — к нему обратился житель города Ирбит Свердловской области и сообщил, что с мая ему не поступают выплаты. Когда он обратился в расчетный центр Минобороны, ему сообщили, что, по их данным, он находится в плену, поэтому карточку военного поставили в стоп-лист. При этом военная бухгалтерия исправно начисляла средства.

Спустя месяц ситуация разрешилась. Депутат рассказал, что материалы по делу этого бойца направили в военную прокуратуру, где подтвердили, что он находился в стоп-листе. Однако причиной назвали статус пропавшего без вести.

Сейчас военному пересчитали денежное довольствие и дополнительные выплаты.