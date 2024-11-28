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В стране и мире

Врач назвал безопасный для здоровья объем пива

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Пиво содержит различные полезные вещества, однако то, как этот напиток влияет на организм, зависит от его количества, рассказал уролог, андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. В своем Telegram-канале врач назвал безопасный для здоровья объем пива.

По словам уролога, пиво содержит витамин В и кремний, а также вещество под названием ксантогумол, которое обладает антиоксидантными свойствами и защищает от разрушения клетки головного мозга. Кроме того, в пиве есть растворимая клетчатка, полезная для кишечных бактерий.

«Когда заканчивается позитивное влияние и начинается вред? Конечно, все зависит от объема потребляемого напитка и его качества», - уточнил Лубенников. Он объяснил, что относительно безопасным объемом пива считается примерно 0,65 литра напитка крепостью 4,5 процента для мужчин и 0,45 литра для женщин.

Доктор добавил, что пиво противопоказано людям с сахарном диабетом, некоторыми заболеваниями желудка, печени и почек, а также при непереносимости глютена.

Ранее нарколог Руслан Исаев назвал дозу алкоголя, увеличивающую риск рака. По словам врача, не существует безопасной дозы алкоголя. Он уточнил, что даже 10 граммов спирта, содержащиеся в стакане вина или пива, могут привести с серьезным болезням - раку, инфаркту и инсульту.

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Источник — lenta.ru
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