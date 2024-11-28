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В стране и мире

Плохо следившая за малышами на прогулке в российском детсаду воспитатель получила срок

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В Лесосибирске суд вынес приговор воспитательнице детского сада, которая плохо следила за малышами на прогулке, что привело к печальным последствиям. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета (СК) России Юлия Арбузова.

Женщина признана виновной в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей и осуждена на два года ограничения свободы. Ей запрещено покидать пределы города в течение этого срока. На суде женщина признала свою вину.

Следствие и суд установили, что 18 марта 2023 года она вывела трехлетних воспитанников на утреннюю прогулку. 21 ребенок играл на площадке, расположенной на территории детсада. Один из мальчиков во время игры провалился в пространство между перилами игрового комплекса и повис, зажатый в области груди, что привело к асфиксии при сдавлении грудной клетки.

Видеозапись показала, что ребенок находился в таком положении около семи минут, потом воспитательница заметила его свисающие ноги с наружной стороны игрового комплекса, освободила и вызвала скорую помощь.

Мальчика госпитализировали и врачи месяц бились за его жизнь, но так и не смогли спасти.

14 ноября сообщалось, что жительница города Лермонтово Ставропольского края обвинила воспитательницу местного детсада в применении электрошокера к детям.

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Источник — lenta.ru
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