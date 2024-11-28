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В стране и мире

Названы способы дорого сдать в аренду квартиру без ремонта

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Арендаторы зачастую избегают квартир с «бабушкиным» ремонтом, однако существует несколько бюджетных вариантов обновить жилье и повысить его стоимость, не прибегая к масштабной реновации. Способы увеличить ценность объекта «Ленте.ру» назвала владелец агентства «Александра Недвижимость» Александра Копчевская.

В первую очередь эксперт посоветовала обновить текстиль, а также избавиться от устаревших покрывал с ярким принтом, неактуальных люстр, потрепанных шкафов, ковров и битой посуды. Эти предметы интерьера лучше заменить более минималистичными аналогами, отдавая предпочтение нейтральным цветам: белый, бежевый, светло-серый.

Также можно обновить краску на стенах. Лучше всего выбирать светлые тона, которые не только визуально расширят пространство, но и придутся по вкусу большинству людей. «Квартира должна выглядеть просторной и ухоженной. Возможно, стоит переставить мебель так, чтобы было больше свободного места. Освободите пространство от ненужного хлама и оставьте только функциональную мебель и декор», - рекомендовала Копчевская.

Перед показом стоит провести глубокий клининг - запахи старых вещей, пыль на полках, грязные окна и тусклая сантехника могут снизить стоимость аренды. Кроме того, необходимо обезличить пространство, убрав ненужные аксессуары, книги, фотографии и прочие личные вещи других жильцов. Это позволит потенциальным арендатором представить собственную рутину внутри жилья.

Ранее россиян призвали не ждать снижения цен на аренду квартир в ближайшем будущем. Согласно прогнозам экспертов по недвижимости, рынок продолжит быть на стороне арендодателей.

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Источник — lenta.ru
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