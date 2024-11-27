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В стране и мире

Водитель проехал 30 километров с телом на крыше и не заметил этого

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В Таиланде водитель из провинции Сурин сбил пешехода, проехал 30 километров с его телом на крыше, и заявил, что не заметил этого. Об этом пишет The Thaiger.

В воскресенье, 24 ноября, полицейские в районе Чомпхра получили сообщение, что по дороге движется автомобиль с лежащим на крыше человеком. Очевидцы рассказали, что водитель совершил наезд на пешехода и, не останавливаясь, уехал с места происшествия. При этом пострадавший остался лежать на крыше без сознания.

Сотрудники полиции бросились в погоню за машиной и остановили ее в 30 километрах от места происшествия. Выяснилось, что на крыше автомобиля действительно лежал человек с многочисленными травмами. Спасти его было уже невозможно. Водителем машины оказался 56-летний Тирафат Лирун. Он заявил, что ничего не знал о теле на крыше.

Мужчина сказал, что на месте происшествия было очень плохое уличное освещение, и он даже не подозревал о случившемся. Возбудили ли против Лируна уголовное дело, не сообщается.

Ранее сообщалось, что в американском штате Огайо мальчик сбил отца на его автомобиле. Мужчина учил сына водить машину.

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Источник — lenta.ru
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