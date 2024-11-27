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В стране и мире

Стало известно о смерти трехлетнего мальчика в Москве после перекуса шоколадкой

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В Москве не смогли спасти трехлетнего мальчика, которому стало плохо после перекуса шоколадкой. О его смерти пишет «МК».

По информации издания, в ночь на 26 ноября ребенка начало тошнить, а через некоторое время он потерял сознание. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали остановку сердца у пациента.

Точная причина смерти мальчика на данный момент устанавливается. Ел ли он до появления признаков недомогания что-то еще, кроме шоколада, неизвестно.

Как отмечает портал, при общении с медиками мать ребенка находилась в шоковом состоянии.

Ранее стало известно о смерти годовалой девочки в поселении Десеновское в Москве. Как выяснилось, мать младенца готовила обед и дала дочери кусочек сыра. Малышка подавилась и начала задыхаться. Женщина пыталась помочь ребенку, но не смогла.

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Источник — lenta.ru
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