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В стране и мире

В желудке россиянки нашли полтора килограмма монет и валюты

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В желудке жительницы Тулы нашли полтора килограмма монет разного номинала. Об этом сообщает издание «Регнум» в Telegram.

Женщину привезли в больницу с внутренним кровотечением.

В посте отмечается, что, вероятно, пациентка страдает расстройством пищевого поведения, при котором человек начинает есть или проглатывать несъедобные предметы.

Помимо рублей из женщины извлекли евро и центы, не являющиеся платежным средством в России.

Ранее в Екатеринбурге хирурги удалили женщине гигантскую опухоль. На протяжении двух лет у пациентки наблюдалось увеличение живота. К моменту операции новообразование разрослось почти до девяти килограммов.

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Источник — lenta.ru
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