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В стране и мире

Петербургская школьница выпала с 13-го этажа и выжила

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В Санкт-Петербурге школьница выпала с балкона 13-го этажа и смогла выжить. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По его данным, с высоты 13 этажей упала 12-летняя ученица шестого класса. Это произошло в понедельник, 25 ноября. «Девочка в тяжелом состоянии госпитализирована», — сообщил собеседник издания

Он уточнил, что специалисты диагностировали у школьницы множество травм, в том числе переломы позвоночника. О причинах случившегося ничего неизвестно.

Сотрудники правоохранительных органов уже возбудили уголовное дело.

Ранее в Краснодарском крае мужчина упал с 50-метровой высоты и выжил.

Россиянин катался по скалистому берегу неподалеку от Геленджика на мотоцикле. Не справившись с управлением, он сорвался со скалы.

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Источник — lenta.ru
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