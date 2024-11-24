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В стране и мире

Россиянин отсудил у BMW 300 миллионов рублей за неработающий вентилятор в машине

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Бизнесмен из Подмосковья отсудил у BMW 300 миллионов рублей за неработающий вентилятор в машине. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Россиянин купил модель Х7 в 2021 году за 11 миллионов рублей в полной комплектации, которая включала в себя обдув спинок передних сидений. Однако, по словам мужчины, кондиционер стал скрежетать по обшивке салона и издавать странные звуки. В связи с этим предприниматель обратился в суд, чтобы взыскать деньги с компании и заставить ее предоставить новую машину.

Суд, в свою очередь, выдвинул решение об оплате неустойки и замене автомобиля. Однако, уйдя с российского рынка, BMW проигнорировала постановление. Пени составили 6,5 миллиона в месяц, и к настоящему моменту накопилось 300 миллионов рублей неустойки.

Во время судебного процесса представители BMW вели себя невежливо и называли независимую экспертизу «несением ерунды». Судье пришлось несколько раз делать замечания о недопустимости грубости.

В январе прошлого года москвичка Любовь Лауфер отсудила у клиники 1,5 миллиона рублей из-за ягодиц «как у Кардашьян», которые ей ошибочно сделал врач.

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Источник — lenta.ru
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