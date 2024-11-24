Россиянам объяснили суть изменений в выплатах накопительной пенсии в 2025 году

24.11.2024 | 16:31

Увеличение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии затронет лишь часть россиян, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с «Лентой.ру» она объяснила суть изменений таких выплат в 2025 году.

«Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии рассчитывается по установленной формуле. Там берется количество женщин, достигающих в 2025 году возраста 55 лет, и количество мужчин, которым исполнится в 2025 году 60 лет. С учетом ожидаемого возраста жизни выводится среднее значение. Оно в этом году получилось больше, чем 270 месяцев, но разрешенный шаг для этих методических рекомендаций именно шесть месяцев. Мы просто добавляем еще шесть месяцев — у нас было 264, станет 270», — рассказала она.

По словам депутата, такие выплаты, в отличие от страховой пенсии, по старости положены не всем. Их получат лишь те граждане, которые участвовали в соответствующей программе.

«Это коснется только женщин и мужчин, которые получат право на накопительную пенсию в 2025. Это для тех граждан, кто состоял в указанной программе, для кого были соответствующие начисления», — отметила Светлана Бессараб.

«При этом если гражданин в течение действия программы не накопил на своем лицевом счету сумму, которая была бы выше, чем 10 процентов от прожиточного минимума пенсионера, то эта сумма будет выплачиваться ему единовременно срочной выплатой. Если точно, это 411 750 рублей, то есть до 412 000 рублей. Узнать это можно на "Госуслугах" в личном кабинете, в контактном центре Социального фонда России или также можно в МФЦ», — объяснила парламентарий.

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в 2025 году до 22,5 лет. До этого срок составлял 22 года, или 264 месяца.