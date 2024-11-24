Родственники бойца СВО вскрыли гроб и отказались проводить похороны

Мать и сестра полицейского из Агаповского района Челябинской области Игоря Косимова вскрыли гроб и отказались проводить похороны. Оказалось, что там находилось тело другого военнослужащего родом из Тюмени.
Об этом сообщает сетевое издание «Верстов.Инфо».
Уточняется, что обнаружившие ошибку родственники бойца специальной военной операции (СВО) связались с тюменцами и сообщили о подмене, а полицейским отправили фотографию Игоря Косимова для опознания.
В администрации Агаповского района заявили, что стражи правопорядка выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее мать не вернувшегося со спецоперации жителя Волгограда Александра Лихачева заявила, что мужчину похоронили без ее ведома в сотнях километров от дома.
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