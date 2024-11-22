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В стране и мире

Власти предложили пожаловавшейся на плохие дороги россиянке купить вертолет

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Власти села Студеновка в Воронежской области в ответ на жалобу одной из жительниц на плохие дороги предложили ей купить вертолет. Внимание на ситуацию обратило издание «Подъем».

По словам сельчанки Юлии, проживающей на Родниковой улице, к ее дому ведет грунтовая дорога через овраг, проехать по которой во время дождей практически невозможно.

«Новый глава разводит руками, предложил купить вертолет. С 2019 года уже была просто масса обращений. Получаем отписки», - посетовала россиянка.

В администрации Губаревского сельского поселения журналистам сообщили, что про вертолет женщине никто не говорил, а дорогу не строят из-за сложного рельефа и почти полного отсутствия населения. Ее представитель отметил, что в силу ограниченности выделяемых денег ремонт дорог проводится с учетом приоритетов - в первую очередь его делают на территориях с высокой плотностью застройки и постоянным проживанием большого количества жителей.

Он уточнил, что на Родниковой улице до 2024 года постоянно жила только одна семья, а сложный рельеф местности делает строительство дороги особенно затратным, добавив, что Юлия и ее семья и вовсе используют дом как дачу, а постоянно проживают они в Воронеже. Представитель администрации также рассказал, что в 2023 году они обращались в департамент дорожной деятельности Воронежской области с просьбой о дополнительном финансировании, не уточнив при этом, было ли оно получено.

Ранее в ноябре вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что проблема плохих дорог перестает быть актуальной на территории России. Он добавил, что на данный момент из 60 тысяч километров федеральных дорог около 85 процентов находятся в нормативном состоянии.

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Источник — lenta.ru
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