Сетевое издание|18+|Пятница|22 ноя 2024|14:11
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Названы портящиеся в холодильнике продукты

Печать
Telegram

Эксперт по питанию, профессор кафедры медицинских наук Открытого университета Каталонии Ампаро Гамеро призвал не хранить некоторые продукты в холодильнике, так как в холоде их вкусовые свойства портятся. Слова специалиста приводит издание Gloucestershire Live.

Так, по словам Гамеро, в холодильнике не рекомендуется хранить чеснок, так как в холоде он быстро прорастает.

«Чтобы продлить срок хранения, очищенные зубчики чеснока можно погрузить в оливковое масло и хранить в плотно закрытой стеклянной таре. Их также можно заморозить, целиком или нарезанными», - объяснил эксперт по питанию.

Кроме того, специалист посоветовал не хранить в холодильнике хлеб, так как в холоде он теряет вкус и структуру, и шоколад, так как у него из-за резкого перепада температур меняется текстура. Также Гамеро отметил, что, если положить в холодильник недозревшие бананы, они могут стать твердыми и безвкусными. Наконец, в холодильнике не следует хранить кофе: он впитывает влагу и теряет аромат и вкус.

Ранее уролог Артур Богатырев рассказал, почему некоторым людям следует избегать шоколада. По его словам, шоколад может навредить людям с больными почками.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте