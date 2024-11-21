В России недовольный вынесенным в его пользу решением ответчик напал на судью

21.11.2024 | 11:11

В Санкт-Петербурге недовольный вынесенным в его пользу решением суда местный житель устроил дебош на заседании и напал на судью. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на пресс-службу судов региона.

По данным издания, ЧП произошло 20 ноября в Приморском районном суде. Все началось из-за того, что ЖСК подал иск против фигуранта из-за незаконной перепланировки. Суд встал на его сторону и истцу отказал.

21 ноября прошло слушание заявления мужчины о взыскании судебных расходов. Петербуржец просил 500 тысяч рублей, а суд удовлетворил 200 тысяч. После этого ответчик устроил дебош и попытался применить к судье физическое насилие. На слушание были вызваны приставы. Они вывели нападавшего из зала.

По информации «Фонтанки.ру», сам ответчик просил вызвать скорую помощь и заявил, что судебные приставы его якобы избили. В пресс-службе судов отметили, что драки не было.

Ранее сообщалось, что в Пушкинском суде Московской области трое членов банды грабителей устроили дебош на заседании и попытались сбежать во время оглашения приговора.