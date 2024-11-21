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В стране и мире

Россиянам посоветовали не хранить лекарства в ванной и на кухне

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Хранение лекарств - это важный аспект, который может существенно повлиять на их эффективность и безопасность, сообщил кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов. О том, как правильно хранить препараты, он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Химик посоветовал внимательно изучать инструкцию по применению при приобретении того или иного лекарства, в которой всегда указаны условия хранения, и строго соблюдать их.

Многие люди нередко хранят лекарства в ванной комнате или на кухне, но это не лучший вариант, обратил внимание эксперт. Он объяснил, что в ванной комнате повышенная влажность, что может спровоцировать изменение и разрушение лекарственной формы, а на кухне нередко лекарства могут подвергаться воздействию высоких температур, особенно если лежат в ящиках рядом с плитой или над ней.

«Лучше хранить аптечку в других комнатах, например, спальне или гостиной, где температура и влажность остаются стабильными. Но необходимо позаботиться о том, чтобы лекарства были недоступны для детей и домашних животных», - подчеркнул Панов.

Оптимальным местом для хранения лекарств собеседник «Ленты.ру» назвал холодильник. Он рекомендовал предусмотреть в нем специальный отсек или отдельный контейнер для препаратов, чтобы случайно не перепутать их с продуктами питания. При этом нужно избегать хранения лекарственных средств рядом с продуктами, которые выделяют запахи или влагу, так как это влияет на качество препаратов, указал химик.

«Необходимо следить за тем, чтобы упаковка была неповрежденной, а флаконы — плотно закрытыми. Активные вещества в лекарствах могут быть чувствительны к свету, влаге и температуре и вступать во взаимодействие с кислородом воздуха, из-за чего эффективность препаратов будет снижаться. Некоторые витамины и антибиотики могут разлагаться под воздействием ультрафиолетового излучения, а вакцины содержат вещества, например, белки, разрушающиеся при комнатной температуре. Поэтому для сохранения терапевтического эффекта и обеспечения безопасности лекарственных средств нужно обеспечить их грамотное хранение», - сказал эксперт.

Панов также призвал использовать лекарства строго в течение срока годности, указанного в инструкции, даже если они хранятся в холодильнике.

Ранее заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин заявил, что сейчас перед властями стоит задача обеспечить импортонезависимость страны и отечественные препараты должны занять 90 процентов рынка к концу 2025 года.

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Источник — lenta.ru
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