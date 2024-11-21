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В стране и мире

Российский ученик взял в школьной столовой нож и угрожал им детям и взрослым

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В Чебоксарах шестиклассник угрожал ножом детям и взрослым в школе №63. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Чувашской Республики.

По данным ведомства, ученик взял нож в столовой и ходил с ним по коридорам.

Он демонстрировал оружие окружающим и высказывал при этом угрожающие слова. Активных действий по причинению кому-либо вреда он не предпринимал, отметили в пресс-службе.

Охранник обезвредил мальчика. Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее в Санкт-Петербурге восьмиклассник пытался ограбить магазин с канцелярским ножом в руке.

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Источник — lenta.ru
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