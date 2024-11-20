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В стране и мире

Россиянам рассказали о неожиданной прибавке к зарплате в 2025 году

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Введение с 1 марта 2025 года в Трудовой кодекс понятия наставничества в сфере труда дает возможность некоторым работникам получить надбавку за обучение новых сотрудников.

Об этом рассказала менеджер подразделения налогового и правового консультирования аудиторско-консалтинговой группы Юникон Елена Ситникова в беседе с агентством «Прайм».

Ситникова подчеркнула, что в трудовой договор наставника войдут содержание и форма выполнения этой работы. Кроме того, в нем будут указаны размер и условия выплат. Ориентироваться при их установлении будут на принятую на предприятии систему оплаты труда, отметила специалист.

Ранее сообщалось, что граждане России с доходом до 80 тысяч рублей в месяц могут получить прибавку к пенсии в размере 7,5-8 процентов от зарплаты, при этом половину будет оплачивать государство.

Дот этого стало известно, что почти четверть россиян (23 процента) ждут повышения зарплаты к концу 2024 года.

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Источник — lenta.ru
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