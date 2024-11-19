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В стране и мире

В России жестоко избили сбежавшего из части бойца СВО

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Участника специальной военной операции (СВО) жестоко избили по дороге в воинскую часть, расположенную на Крайнем Севере.

Об этом рассказал URA.RU военный адвокат, консультант сервиса «Военпомощь.рф» Петр Портнягин.

Перед этим солдат сбежал из воинской части, чтобы пообщаться с командованием. Его поймали при попытке пересечь границу Донецкой народной республики.

По словам Портнягина, после случившегося бойца определили в одну из воинских частей на севере страны. По дороге к новому месту службы на него напали неизвестные, сказал он. О причинах случившегося юрист не сообщил.

Ранее в Челябинской области избили другого участника СВО. По словам сестры военнослужащего, он почти сутки пролежал без помощи. Спасти мужчину не удалось.

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Источник — lenta.ru
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