В Минобороны заявили о ночной атаке ВСУ ракетами ATACMS по России

19.11.2024 | 15:26

В ночь на 19 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Брянской области шесть ракет ATACMS производства США. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, украинские войска нанесли удар по российскому региону в 3:25 ночи по московскому времени. Пять ракет оказались сбиты расчетами зенитно-ракетного комплекса С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь». Еще одна повреждена.

В Минобороны добавили, что фрагменты ATACMS упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, в результате чего возник пожар. Жертв и разрушений нет.

Ранее о том, что ВСУ впервые применили ракету ATACMS для удара вглубь территории, сообщил источник издания «РБК-Украина».

По его словам, под удар попал военный объект в районе города Карачев, находящийся в 130 километрах от государственной границы.