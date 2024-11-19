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В стране и мире

В Минобороны заявили о ночной атаке ВСУ ракетами ATACMS по России

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В ночь на 19 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Брянской области шесть ракет ATACMS производства США. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, украинские войска нанесли удар по российскому региону в 3:25 ночи по московскому времени. Пять ракет оказались сбиты расчетами зенитно-ракетного комплекса С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь». Еще одна повреждена.

В Минобороны добавили, что фрагменты ATACMS упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, в результате чего возник пожар. Жертв и разрушений нет.

Ранее о том, что ВСУ впервые применили ракету ATACMS для удара вглубь территории, сообщил источник издания «РБК-Украина».

По его словам, под удар попал военный объект в районе города Карачев, находящийся в 130 километрах от государственной границы.

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Источник — lenta.ru
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