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В стране и мире

Российский губернатор увидел связь между ограничением продажи алкоголя и рождаемостью

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Глава Вологодской области Георгий Филимонов увидел связь между ограничением продажи алкоголя и рождаемостью. Торговля такой продукцией в определенное время может значительно повысить рождаемость в России, заявил губернатор в интервью «Коммерсанту».

В конце октября Филимонов анонсировал частичный запрет на продажу алкоголя в российском регионе в будние дни. Согласно его инициативе, продавать спиртное с 1 марта 2025 года будут всего два часа в день — с 12 до 14 часов.

Комментируя это решение, Филимонов заявил, что вводимая мера может поспособствовать росту рождаемости. В качестве аргумента он привел Чеченскую Республику, где продажа алкоголя разрешена в период с 8 до 10 часов утра.

«В Чечне самый высокий индекс рождаемости. И мы прогнозируем повышение индекса рождаемости и воспроизводства населения на территории Вологодской области. Нас полностью поддерживает министр здравоохранения Михаил Мурашко, я не слышал ни одного критического комментария или осуждения со стороны руководства администрации президента. Это важно», — заявил глава региона.

По его расчетам, ограничения могут поспособствовать повышению рождаемости в полтора-два раза в течение пять лет.

Ранее Филимонов заявлял, что вводимая мера также поможет снизить объемы потребляемого спиртного населением, «чтобы прекратили напиваться».

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Источник — lenta.ru
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