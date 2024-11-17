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В стране и мире

Пропавшую после приема у стоматолога российскую школьницу нашли спустя два месяца

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В Перми нашли живой 15-летнюю школьницу, которая пропала после приема у стоматолога. Об этом сообщила приемная мать несовершеннолетней россиянки в беседе с aif.ru.

Женщина пояснила, что девятиклассница сбежала из дома 12 сентября. Девочка объявила родительнице, что после школы отправится на прием к стоматологу, но домой так и не вернулась. Два месяца школьницу искали полицейские и волонтеры.

Мать отметила, что девочку обнаружили в Перми - она сняла квартиру вместе с подругой и начала подрабатывать.

После всей истории россиянка решила отказаться от опеки над девочкой и намерена отправить ее в детский дом. Известно, что школьница до этого несколько раз исчезала, никого не предупредив.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 14-летняя школьница сбежала из дома в барак и заявила об изнасиловании девятиклассником.

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Источник — lenta.ru
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