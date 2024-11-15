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В стране и мире

В Конгрессе США рассказали о тайной программе по изучению пришельцев

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Во время слушаний в нижней палате Конгресса США по поводу НЛО и других воздушных и подводных аномалий, независимый журналист Майкл Шелленбергер рассказал о тайной программе американских властей по изучению пришельцев. Об этом сообщает WOFL.

В среду, 13 ноября, журналист представил конгрессменам свой отчет о программе «Безупречное созвездие», которая якобы была запущена в 2017 году. Шелленбергер утверждает, что получил данные о программе от некоего источника, который «являлся или является госслужащим». Разглашение этой секретной информации якобы «может привести к правительственной слежке».

В отчете сказано, что программа «Безупречное созвездие» была создана с целью наблюдения и изучения инопланетных НЛО, а также «воссозданных инопланетных кораблей» по всему миру. Информация о них собирается с камер и иных датчиков военных.

Шелленбергер утверждает, что правительство США «по всей планете» наблюдает активность таинственных аппаратов, которые якобы намного превосходят земные в технологическом плане. Кроме того, там сказано, что некие «другие государства» неоднократно пытались воссоздать технологии кораблей пришельцев, и это тоже беспокоит правительство.

В отчете Шелленбергера также приводятся случаи наблюдений подобных аппаратов. Упоминаются НЛО в виде металлических сфер, равнобедренных светящихся треугольников, «появлявшихся прямо над военными кораблями», крупных дискообразных объектов и прочих.

Другие части отчета подробно описывают предполагаемые тактико-технические характеристики НЛО, а также места их появления. Чаще всего их наблюдают на важных военных объектах. В седьмой части отчета содержится некая информация, предназначенная «только для устной передачи».

В заключение Шелленбергер заявил, что «раскрытие информации о нечеловеческом разуме и его присутствии на Земле станет поворотным моментом в истории», и призвал «бесстрашно раскрыть ее».

Также выступавший на слушаниях бывший сотрудник Пентагона Луис Элизондо заявил, что некая группа в правительстве США «скрывает, что человек не одинок во вселенной», а те, кто пытался рассказать об этом, «стали жертвами серьезных преступлений».

Ранее сообщалось, что во время слушаний 13 ноября член нижней палаты Лорен Боберт спрашивала в Элизондо, Шелленбергера, вице-адмирала ВМС США в отставке Тима Галлодета и бывшего сотрудника НАСА Майкла Голда, известно ли им что-то о подводных базах пришельцев. Все четверо признались, что нет.

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Источник — lenta.ru
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