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В стране и мире

Россиянам посоветовали есть один доступный продукт для профилактики слабоумия

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Для профилактики слабоумия надо есть куриное мясо, посоветовала врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог Нурия Дианова. Об основных преимуществах этого доступного продукта по сравнению с говядиной, свининой и другими видами красного мяса она рассказала в разговоре с «Радио 1».

Дианова заявила, что в курятине или индейке содержится меньше насыщенных и трансжиров и при этом значительно больше легкоусвояемого белка и железа, чем в другом мясе. «Если избирательно сравнивать разные части, то иногда курица превышает на 100 грамм просто чистого белка, который организмом лучше усваивается. Там много железа», — подчеркнула врач.

Дианова рекомендовала сократить количество красного мяса в рационе в пользу мяса птицы, так как это способствует профилактике сахарного диабета и нейродегенеративных заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера.

По ее словам, для профилактики деменции ученые советуют от трех до пяти раз в неделю употреблять курятину или индейку и лишь раз в неделю — красное мясо.

Ранее американский врач-невролог, эксперт по деменции Ричард Рестак раскрыл точный возраст, когда необходимо полностью отказаться от алкоголя, чтобы снизить риск болезни Альцгеймера. Он посоветовал полностью бросить пить спиртное в 65 лет.

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Источник — lenta.ru
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