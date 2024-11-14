Ушедшего на СВО главу российского района опознавали в два этапа

Главу администрации Цимлянского района Ростовской области Владимира Светличного, который добровольно ушел на специальную военную операцию (СВО), родственники опознавали в два этапа.
Об этом сообщил региональный портал 161.ru.
Семья отметила, что похороны россиянина состоятся в ближайшее время. Родственники рассказали, что Светличного сначала опознали по документам и жетону, затем по ДНК.
Главе Цимлянского района было 58 лет. В августе 2023-го Светличный поделился, что отправится в зону боевых действий на Украину - на это он решался больше года.
Ранее сообщалось, что депутат заксобрания Красноярского края Захар Енджиевский, фото которого вызвали обсуждение в сети, заверил, что готов к службе в зоне спецоперации.
Часть пользователей обратила внимание на его избыточный вес. В ответ парламентарий объяснил, что в сеть попали фотографии трехлетней давности, и с тех пор он значительно похудел.
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