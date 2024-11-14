Российский депутат после гадания на таро высказался о запрете услуги

14.11.2024 | 13:12

Депутат Госдумы Андрей Свинцов после гадания на таро высказался о запрете услуги на законодательном уровне, пишет «Парламентская газета».

Речь идет о законопроекте, который предлагает полностью запретить рекламу услуг тарологов и полностью блокировать те ресурсы, где публикуют предложения за деньги погадать на Таро.

«В России достиг уровня массового психоза и по-прежнему набирает обороты», - обосновал свою идею российский депутат.

Парламентарий заявил, что лично приходил на эфир с участием таролога. Женщина сделала расклад депутату, а также заявила, что якобы может предсказать будущее на три месяца вперед. «По тому, что и как она говорила, было видно, что все это полная ерунда», - заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что спрос на карты Таро в России в начале 2024 года резко вырос на 74 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.