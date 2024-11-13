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В стране и мире

Российских чиновников решили пока не пересаживать на общественный транспорт

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Российских чиновников решили пока не пересаживать на общественный транспорт. Комитет Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению рекомендовал отклонить законопроект, который обязывал бы госслужащих два раза в неделю отказываться от личных или служебных авто, пишет «Парламентская газета».

Согласно предложенной инициативе, предполагалось таким образом заставить чиновников обратить более пристальное внимание на проблемы городского общественного транспорта. Однако депутаты отклонили законопроект, мотивировав это тем, что сама по себе норма регулирования якобы избыточна, а изменить ситуацию с транспортом в российском регионе можно за счет компетенции чиновников и их рабочих показателей.

«Скажу честно - я лично в бытность свою депутатом ездила на общественном транспорте всего раза три и то под камерами. Но это не помешало моему региону - Омской области - войти в число 12 пилотных сразу по двум национальным проектам и запустить масштабную кампанию по обновлению подвижных составов», - заявила депутат Оксана Фадина.

При этом заместитель председателя думского Комитета по энергетике Владимир Плякин заявил изданию, что работу над инициативами, которые приблизили бы власти к проблемам народа, останавливать не планируется.

В частности, было предложено запустить подобную кампанию в нескольких пилотных регионах. Однако депутаты акцентировали внимание на том, что для этого потребуется разработать некую систему оценки, которая позволила бы выявить корреляцию между частотой поездок чиновников на общественном транспорте и состоянием транспорта.

В начале августа 2023 года президент России Владимир Путин потребовал от чиновников пересесть с иностранных на отечественные автомобили.

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Источник — lenta.ru
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