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В стране и мире

Водителям подсказали упражнение для борьбы с агрессией за рулем

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Врач-психотерапевт компании «СберЗдоровье» Виктор Нурдаев подсказал упражнения для водителей, которые помогут им бороться с агрессией за рулем. Их доктор перечислил беседе с «Лентой.ру»

Врач отметил, что любая сильная негативная эмоция за рулем - раздражение, агрессия, чрезмерное беспокойство - может оказаться опасной и для самого водителя, и для окружающих. Чтобы стабилизировать пульс и снизить уровень стресса, он рекомендовал выполнять специальное дыхательное упражнение.

Для поддержания спокойствия будет полезно остановиться в безопасном месте и использовать дыхательные техники, например, «дыхание по квадрату»: вдох, задержка дыхания, выдох, задержка дыхания. Каждое действие нужно выполнять в течение четырех секунд. Такой цикл можно выполнять от трех до пяти раз за одно упражнение, посоветовал Нурдаев.

Чтобы избежать спешки и связанного с ней стресса, врач рекомендовал заранее продумывать маршрут, а если другие водители ведут себя некорректно, не принимать это на свой счет и сосредоточиться на безопасности своих действий.

Врач добавил, что тем, кто находится за рулем, важно высыпать, сбалансированно питаться и не переедать - последнее может вызвать сонливость. Также, по словам врача, во время вождения необходимо делать перерывы и разминаться, например, каждые один-два часа организовывать остановки для коротких прогулок, что позволит улучшить кровообращение и предотвратить перенапряжение мышц.

Врач посоветовал всем автолюбителям проходить регулярные чек-апы, в том числе после незначительных ДТП, чтобы выявлять заболевания на ранней стадии, а также составлять полноценную картину о состоянии своего здоровья.

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Источник — lenta.ru
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