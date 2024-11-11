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В стране и мире

В ресторане в центре Москвы подростка не спасли после съеденного деликатеса

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В ресторане в центре Москвы 17-летнего подростка не спасли после съеденного морского деликатеса, передает MK.RU.

По данным издания, юноша был в заведении вместе с родителями. Он заказал ассорти из креветок, после чего у него случился отек гортани. Сотрудники ресторана вызвали бригаду врачей. Прибывшие медики не сумели реанимировать гостя.

При жизни у старшеклассника не было хронических заболеваний. За несколько месяцев до трагедии он начал принимать биологические добавки для стимуляции синтеза белка - подросток усиленно занимался в тренажерном зале и набирал мышечную массу.

Состав препарата, вероятно, мог вызвать ответную реакцию при взаимодействии со съеденным блюдом.

Ранее сообщалось, что в городе Тетюши в Татарстане 11-летняя школьница купила шаурму в ларьке и насмерть отравилась.

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Источник — lenta.ru
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