В России назвали последствие победы Трампа на выборах для Запада

06.11.2024 | 11:26

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа спрогнозировал раскол Запада после победы кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом последствии депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Запад сейчас расколется. Евросоюз займет выжидательную позицию. Все будут ожидать, какие события будут дальше», — считает Чепа.

По словам депутат, с победой Трампа на Украине начнется хаос.

«Ситуация на фронтах и так крайне тяжелая для ВСУ, а сейчас будет провальной. Я думаю, и дезертирство, и эмиграция с Украины резко возрастут», — заключил он.

Ранее Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах, выступая перед сторонниками во Флориде. По словам политика, его успех стал «политической победой, которую прежде не знала история США», а его президентский срок еще станет «поистине золотым веком для США».

Для победы одному из кандидатов необходимо получить 270 голосов коллегии выборщиков из их общего числа в 538. По последним данным, Трамп набрал 267 голосов.