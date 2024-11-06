Сетевое издание|18+|Среда|6 ноя 2024|12:15
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Снег |
 

В стране и мире

В России назвали последствие победы Трампа на выборах для Запада

Печать
Telegram

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа спрогнозировал раскол Запада после победы кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом последствии депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Запад сейчас расколется. Евросоюз займет выжидательную позицию. Все будут ожидать, какие события будут дальше», — считает Чепа.

По словам депутат, с победой Трампа на Украине начнется хаос.

«Ситуация на фронтах и так крайне тяжелая для ВСУ, а сейчас будет провальной. Я думаю, и дезертирство, и эмиграция с Украины резко возрастут», — заключил он.

Ранее Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах, выступая перед сторонниками во Флориде. По словам политика, его успех стал «политической победой, которую прежде не знала история США», а его президентский срок еще станет «поистине золотым веком для США».

Для победы одному из кандидатов необходимо получить 270 голосов коллегии выборщиков из их общего числа в 538. По последним данным, Трамп набрал 267 голосов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте