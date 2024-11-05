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В стране и мире

Россияне обвинили врача из Турции в халатности из-за опасного вируса у их детей

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Российские туристы обвинили педиатра одного из самых дорогих отелей турецкого Кемера в халатности из-за опасного заболевания у их детей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По словам 35-летнего Кирилла из Москвы, двое его детей, одному из которых 1,4 года, а другому - 7 лет, тяжело заболели во время отдыха в популярной курортной республике. У них поднялась температура до 40 градусов и появились красные воспаления на ступнях и кистях, которые впоследствии распространились по всему телу.

Россиянин заявил, что врач премиального Maxx Royal Kemer Resort не распознал у детей вирус Коксаки - давно известный энтеровирус, который в просторечии называют кишечным гриппом.

«Врач осмотрел детей, заявил, что это просто акклиматизация, взял с семьи 100 долларов (9,8 тысячи рублей) и удалился», - говорится в сообщении.

Отмечается, что перепуганным родителям пришлось связываться с московскими специалистами и объяснять ситуацию, чтобы получить хоть какие-то рекомендации. Туристы были вынуждены прервать поездку, на которую они потратили почти 1,5 миллиона рублей, на пять дней раньше и вернуться в Россию. Столичные медики подтвердили, что у детей вирус Коксаки. Сейчас они проходят лечение.

Ранее российские туристы пожаловались на вспышку неизвестного вируса на курорте Белек в Турции. За последние дни десятки детей и взрослых обратились в местный госпиталь.

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Источник — lenta.ru
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