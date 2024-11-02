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В стране и мире

Грабитель признался в любви к тюремной жизни и попросил для себя максимальный срок

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В США серийный грабитель банков из штата Флорида признался в любви к тюрьме и попросил для себя максимальный срок заключения. Об этом пишет Miami Herald.

42-летний Терри Мич сделал неожиданное заявление во время очередного суда по его делу. В феврале зашел в отделение банка Truist в городе Холливуд, заявил кассиру, что вооружен, и заставил того выдать 2,1 тысячи долларов. Мужчина попросил судью дать ему самый большой срок, чтобы он мог «вернуться к нормальной жизни в знакомой среде».

Уголовник также сказал, что заключение на длительный срок убережет его от саморазрушения и поможет поддержанию общественной безопасности. «Я знаю, что снова облажаюсь. У меня всегда один и тот же результат, в 100 процентах случаев. Мне нравится жить в тюрьме», — сказал Мич.

Мужчина также отметил, что не сумасшедший и отличает добро от зла, однако «знает себя лучше, чем кто-либо другой». Впервые Мич попал в тюрьму за ограбление банка в 2012 году. В 2016 он вышел на свободу и спустя десять дней снова пошел на ограбление. Февральское преступление он совершил через две недели после освобождения.

Суд, видимо, прислушался к мольбе преступника — его приговорили к 20 годам заключения.

В 2021 году сообщалось, что в Италии преступник не выдержал соседства с женой и попросился в тюрьму. 30-летнего мужчину приговорили к нескольким годам домашнего ареста.

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Источник — lenta.ru
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