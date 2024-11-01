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В стране и мире

Подорожание сливочного масла объяснили тягой россиян к мороженому

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Одна из причин роста цен на сливочное масло - это дефицит сливок, вызванный ростом производства и потребления мороженого, заявил генеральный директор «Союзмолока» Артем Белов. Его цитирует Ura.ru.

По его словам, в настоящее время зафиксирован прирост производства мороженого примерно на 24 процента. Как следствие, на рынке сливок и сливочного масла возникла напряженная ситуация.

Он подчеркнул, что резкие скачки цен на масло отмечались не только в России. Например, в государствах Европейского союза за год его стоимость выросла почти на 70 процентов.

Белов добавил, что спрос на сливки вырос из-за производства не только мороженого, но и сыров.

По итогам второго месяца осени спрос на сливочное масло в России рухнул в среднем на 41 процент. Причиной этого стал резкий рост цен на эту продукцию.

Пачка сливочного масла массой 180 граммов в России за октябрь подорожала в среднем на 24 процента.

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Источник — lenta.ru
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