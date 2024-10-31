Названа причина возможного подорожания сладостей в России

31.10.2024 | 14:19

В случае введения маркировки сладостей их стоимость в России возрастет. Об этом в разговоре с NEWS.ru предупредил президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.

Возможный рост цен связан со стоимостью оборудования для маркировки, которое, по его словам, является достаточно дорогим.

Крупным фабрикам придется перестраивать свои производства, спрогнозировал Кацнельсон. Более мелким предприятиям необходимо будет принять на работу новых сотрудников, которые займутся приклеиванием наклеек с кодом на этикетки.

Введение данной меры собеседник издания счел несколько чрезмерным. Часть продукции, по его словам, в результате просто уйдет с рынка, поскольку процесс маркировки сам по себе достаточно сложный.

С идеей эксперимента по маркировке сладостей и кондитерских изделий накануне выступил Минпромторг. Провести его ведомство предложило в период с 15 декабря 2024 по 31 августа 2025 года. Среди продукции, предложенной к участию в нем, указаны шоколад, конфеты, пирожное, печенье и многое другое. При этом участвовать в эксперименте можно на добровольной основе.

В октябре сообщалось, что в России из-за опасений роста цен попросили отсрочить до декабря следующего года маркировку консервов из рыбы и морепродуктов. С такой инициативой выступил глава Минлесхоза Приморского края Константин Степанов.