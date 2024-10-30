В России 10-летнюю девочку уличили в дискредитации в армии

30.10.2024 | 11:42

В городе Саки 10-летнюю девочку уличили в дискредитации армии России. Об этом сообщило МВД по Республике Крым на своем сайте.

В ведомстве рассказали, что во время мониторинга соцсетей сотрудники отдела по делам несовершеннолетних заметили видео, в котором усмотрели дискредитацию Вооруженных сил России и осквернение государственного флага.

Как выяснилось, автором ролика является 10-летняя школьница.

В результате к административный ответственности привлекли мать ребенка. На россиянку составили протокол по статье о неисполнении родительских обязанностей. В полиции подчеркнули, что передадут все материалы в городскую комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее в Москве местного жителя оштрафовали на 31 тысячу рублей за украшение на велосипеде. В полицию обратился сосед москвича, который заметил на транспортном средстве мужчины две ленты синего и желтого цвета, на одной из которых была перечеркнутая литера Z, а на другой — герб Украины.