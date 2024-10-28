В российском вузе студент распылил перцовку в лицо преподавателю из-за экзаменов

28.10.2024 | 13:27

В Омском государственном университете студент распылил перцовый баллончик в лицо преподавателю из-за провалов на экзаменах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

28 октября комиссия не приняла экзамен у студента, который третий год пытается перейти на третий курс.

В своей неудаче молодой человек обвинил доцента Артема Клюева. По его словам, преподаватель намерено «заваливал» его.

После неудачи второкурсник достал перцовку и распылил ее в лицо доценту.

Пострадавший рассказал, что на данный момент он направляется в больницу с ожогами глаз. После оказания медицинской помощи он планирует написать заявление в полицию.

Ранее в Омске преподаватель провела занятие для студентов на улице из-за скандала с парковкой. Решение читать лекцию на открытом воздухе педагог приняла после слов охранника о том, что заезжать на парковку вуза могут только «эффективные» сотрудники.